MLB: Red Sox mejor colocado para adquirir a Tarik Skubal en 2026

Medias Rojas de Boston es uno de los equipos aspirantes a pelear la próxima Serie Mundial. Aún necesita hacer algunos ajustes en su roster y espera contar con un lanzador élite. En ese contexto, tienen lo necesario para apostar por Tarik Skubal en la temporada baja 2026.

Según Buster Olney (periodista de ESPN) la organización de Red Sox cuenta con: los activos (prospectos) y el espacio salarial (Devers en Gigantes y Bregman agencia libre) para negociar con Tigres de Detroit por Skubal. Un movimiento que potenciaría la rotación y la competitividad del equipo.

Red Sox tiene algo que Dodgers, Mets y Yankees no tienen: peloteros probados (Jarren Durán, Kristian Campbell, Kutter Crawford) y prospectos (Payton Tolle, Connelly Early, Hunter Dobbins) para preparar un cambio por el ganador y posible repetidor del Cy Young de Liga Americana.

¿Debe Medias Rojas de Boston buscar un cambio por Tarik Skubal?

Medias Rojas de Boston tiene activos y espacio salarial para negociar por Tarik Skubal; pero se cree que no firmaría extensión antes la agencia libre. Apostar por un solo año de rendimiento implica riesgo. El equipo debe evaluar si vale la pena entregar prospectos sin garantía de permanencia más allá de 2026.

Repetir el movimiento que hizo Yankees por Soto sería una locura. Entregaron prospectos y peloteros probados por un jugador que se fue a los Mets tras una sola temporada. Si Boston no asegura una extensión, podría quedarse sin Skubal y sin los talentos competitivos.

¿Cuáles son las alternativas de Red Sox a Tarik Skubal?

Si Red Sox está dispuesto a ofrecer 400 millones por Skubal, podría considerar una fórmula combinada: Joe Ryan y Freddy Peralta. Con 150 millones para cada uno, el equipo sumaría dos brazos élite, se ahorraría 100 millones y construiría una rotación profunda para competir por la Serie Mundial 2026.