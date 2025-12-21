George Clooney de luto por la muerte de un ser querido ¡Descansa en paz!

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense George Clooney, se pronunció por la muerte de su hermana Adelia Ada Zaidler a los 65 años. A través de un comunicado para People, el artista resaltó el profundo vacío que deja la partida de su hermana, a causa de cáncer.

Luto para George Clooney

El también director y ganador de cuatro Globos de Oro, comentó que la fallecida vivió la enfermedad con mucho valor, fuerza y un sentido del humor único. Además, resaltó los momentos felices que vivieron de pequeños.

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con valor y sentido del humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos enormemente”, dijo a la popular revista.

El artículo de People afirmó que Adelia Ada Zaidler, falleció rodeada del amor de su familia y amigos cercanos, en la ciudad de Edgewood, Kentucky. Los actos fúnebres se realizarán mañana lunes 22 de diciembre.

Detalles familiares

La mujer estuvo en la boda de su famoso hermano con la abogada y activista libanesa Amal Clooney, que se realizó en Venecia, Italia, el 27 de septiembre del 2014.

Adelia nació el 2 de mayo de 1960 en Los Ángeles, hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney, con la escritora Nina Bruce Warren.

Deja dos hijos huérfanos.