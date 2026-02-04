Sale a luz los trapos sucios de la relación de Imelda Tuñon y Julián Figueroa

Suscríbete a nuestros canales

Un video filtrado por el periodista Javier Ceriani en sus redes social encendió la polémica de la exrelación entre Imelda Tuñón y el fallecido Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

El material revela fuertes imágenes de Imelda, cuando se agrede contra el suelo mientras el cantante la graba para dejar evidencia de que él no la ha maltratado. En el mismo video se escucha a Figueroa decir la mujer le ha "quemado los ojos con acetona".

Imelda Tuñón denuncia violencia de género

Tras la publicación del audiovisual, la joven de 29 años rompió el silencio para denunciar haber sido víctima de violencia por parte del hijo de Maribel Guardia y acusó directamente a Marco Chacón de como el responsable de haber filtrado las imágenes, así como de haber incitado a las malas actitudes del fallecido por culpa de un fármaco.

En sus historias de Instagram comentó que fue atacada en la calle por su ex y lo catalogó como un "golpeador". Sin embargo, a raíz del video muchos usuarios ponen en duda sus palabras.

De acuerdo a Imelda Tuñon los arrancas de Julián Figueroa fueron ocasionados por un "implante de naltrexona" que le había proporcionado Chacón en 2023.

"Julián siguió con las sustancias… Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad el cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo", afirmó.

Denuncia por filtración del video

Imelda Tuñón afirmó que no se quedará de manos cruzabas para ver como “la revictimiza”, por lo que dejó entrever una demanda futura contra Marco Chacón, a quien señala como la única persona con acceso a las imágenes.