Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 4 de febrero

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 4 de febrero, se realizarán ocho carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:47 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, arena (1:47 p.m. VEN)

Doily (9): demostró potencial la última vez y podría sorprender en la taquilla .

Sexpectations (5): puede aprovechar su buen segundo puesto en Meadowlands, es la yegua a vencer

Princess Honor (7): ha estado muy cerca de ganar. No la descuiden.

Segunda carrera: 1.200m, arena (2:20 p.m. VEN)

El Orejón (7): es uno de los caballos a considerar en este grupo parejo .

Chaos Comin (4): impresionó al ganar la última vez y podría seguir así en este ascenso de categoría

WW Star (3): baja de categoría y podría representar la principal amenaza.

Tercera carrera: 1.664m, arena (2:50 p.m. VEN)

Anches (1): se mantiene en el grupo. La monta del jinete venezolano lo hace temible.

Peace Cloud (3): baja de categoría y podría recuperarse de una reciente decepción

Speedy Hans (4): es un peligro en este grupo parejo gracias a sus recientes actuaciones.

Cuarta carrera: 1.700m, grama (2:25 p.m. VEN)

King Of The Trail (3): debuta y podría dar la sorpresa en este lote. Buenos aprontes.

He's My Uncle (7): ha demostrado ser prometedor con dos buenas carreras

Future Blues (1): baja de categoría y reaparece en optimo estado con Daniel Centeno.

Quinta carrera, 1.200m, arena (3:55 p.m. VEN)

Kip The Distance (7): se esperaba más en su carrera anterior. Se mantiene en el grupo.

Just Like You (5): tiene buenas posibilidades tras obtener un buen tercer puesto en una categoría superior la última vez

Hot Dance (1): su recientemente lo califica en esta categoría y podría tomar el triunfo.

Sexta carrera: 1.700m, grama (4:25 p.m. VEN)

GIDEON (8): estuvo a punto de ganar en su carrera de estreno y se perfila como el principal peligro. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Séptima carrera: 1.664m, arena (4:55 p.m. VEN)

Artempus (7): mejora el puesto de salida. Su más reciente no la consideren .

Midnight Onyx (1): parece difícil de vencer tras dos victorias consecutivas, incluyendo la última vez que lucio inmenso

Action Seeker (2): quedó segundo y también está en la mira para la contienda.

Octava carrera; 1.700m, grama (5:25 p.m. VEN)