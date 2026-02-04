Elijah Arroyo: de las canchas de tierra en Cancún al olimpo del Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

A solo cinco días del partido más importante de su vida, Elijah Arroyo, pieza clave de los Seattle Seahawks, está a punto de disputar el Super Bowl LX contra los New England Patriots. Sin embargo, antes de los reflectores y los contratos millonarios, su talento se forjó en un escenario mucho más humilde: las canchas de tierra de Cancún, en la península de Yucatán.

Con 1.96 metros de estatura y 115 kilos de puro músculo, Arroyo se ha convertido en una amenaza constante para las defensivas rivales. Tras brillar con los Miami Hurricanes en el fútbol universitario, fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025, y hoy representa la esperanza de una comunidad latina que lo ve como un referente absoluto.

Un camino marcado por la resiliencia

Llegar al "Gran Juego" no fue sencillo. Su primer año en Seattle estuvo marcado por la sombra de las lesiones, un obstáculo que lo obligó a perderse los últimos cuatro encuentros de la fase regular. A pesar de ello, logró registrar 15 recepciones para 179 yardas y una anotación, dejando destellos de la potencia que lo caracteriza.

Superado ese bache físico, Arroyo llega al Levi's Stadium de Santa Clara, California, en su mejor forma. Para él, este domingo no es solo un partido; es la revancha personal tras años de cirugías y procesos de recuperación que pusieron a prueba su temple desde sus días en la Universidad de Miami.

El origen de un guerrero: de Orlando a Quintana Roo

La historia de Elijah es una travesía de identidad. Nacido en Orlando, Florida, el 5 de abril de 2003, su vida dio un giro en 2010 cuando su familia se mudó a Cancún. Lo único que le preocupaba al pequeño Elijah antes de cruzar la frontera era si podría seguir practicando su pasión.

En México no encontró estadios de última generación, sino un campo sin césped donde deambulaban perros callejeros. Antes de entrenar con su equipo, los Troyanos, los jugadores debían limpiar el terreno de piedras, vidrios y botellas. Fue en esa precariedad donde Arroyo aprendió la esencia del deporte.

"Estar en Cancún me transformó en un jugador de equipo desinteresado. Tener un apellido mexicano y representar a mi gente me hace sentir que juego por algo más grande que yo mismo", confesó recientemente el ala cerrada.

El ascenso de un prospecto de élite

A los 13 años, Arroyo regresó a Estados Unidos para establecerse en Frisco, Texas. Su paso por la preparatoria fue tan dominante que las universidades más prestigiosas del país —incluyendo potencias como Alabama, LSU y Michigan— se pelearon por su talento. Sin embargo, su destino estaba en Florida con los Hurricanes.

En 2024, su temporada de explosión con 590 yardas y 7 anotaciones lo consolidó como el séptimo mejor prospecto en su posición a nivel nacional. Fue ese desempeño el que convenció a la gerencia de Seattle de que Arroyo era el heredero ideal para su ofensiva.

Orgullo latino: "Por la cultura"

Más allá de las estadísticas, Elijah Arroyo se ha convertido en el rostro de la NFL para el mercado hispano. Como protagonista del programa 'Por la cultura', ha compartido cómo aprendió los conceptos estratégicos del fútbol americano en español antes que en inglés, un vínculo emocional que mantiene intacto.

Este domingo, cuando pise el campo del Super Bowl LX, Arroyo llevará consigo los recuerdos de aquella hermandad en los Troyanos de Cancún. En el escenario más brillante del mundo, el ala cerrada jugará con la misma intensidad de aquel niño que limpiaba piedras de una cancha de tierra para poder perseguir un sueño que hoy es una realidad.

Este domingo 8 de febrero, no te puedes perder el evento deportivo del año: Super Bowl LX por la señal de Meridiano Televisión. Descubre, junto a los especialistas en deportes quién se llevará el trofeo Vince Lombardi. ¡En vivo y en exclusiva para Venezuela!