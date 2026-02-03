MLB: Isaac Paredes recibe una buena y una mala noticia

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston han dado un golpe de autoridad en la mesa administrativa antes de que el cronómetro de la pretemporada comience a correr. La organización texana logró asegurar la permanencia del antesalista sonorense Isaac Paredes mediante un acuerdo que evita el arbitraje salarial.

Un acuerdo millonario para evitar el arbitraje

Tras semanas de negociaciones y cifras distantes, Isaac Paredes y los Astros de Houston finalmente encontraron el punto medio ideal. El infielder mexicano firmó un contrato por un año y 9.35 millones de dólares, logrando una resolución amistosa que evita las siempre desgastantes audiencias de arbitraje.

La disparidad inicial era notable: Paredes había solicitado 9.95 millones de dólares, mientras que la gerencia de Houston había puesto sobre la mesa una oferta de 8.75 millones. Al final, ambas partes cedieron para pactar una cifra que refleja el valor de mercado actual del sonorense. Sin embargo, el detalle más interesante del contrato no es el salario inmediato, sino la inclusión de una opción del club para la temporada 2027 valorada en 13.35 millones de dólares. Este movimiento mantiene a Paredes como una de las piezas más valiosas y cotizadas en el mercado de cambios durante la temporada muerta.

Baja sensible para el Clásico

A pesar de la estabilidad financiera que representa este nuevo contrato, el entorno del beisbol mexicano recibió un balde de agua fría. Dana Brown, Gerente General de los Astros de Houston, confirmó oficialmente que Isaac Paredes no participará con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La declaración, compartida inicialmente por fuentes cercanas al equipo como Brian McTaggart, pone fin a las especulaciones sobre la presencia del "Tigre de la Cascada" en el lineup azteca. La decisión, aunque difícil para el jugador, responde a las prioridades de la organización de Houston de mantener a sus piezas clave saludables y enfocadas en la preparación de primavera, especialmente tras una inversión económica de este calibre.