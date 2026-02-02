WBC: Estos son los peloteros venezolanos confirmados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está cada vez más cerca de subir su telón, pero selecciones como la de Venezuela todavía no han podido confirmar ni a la mitad de sus peloteros. Y es que a estas alturas el hermetismo reina en varios conjuntos caribeños, ya que siguen sin obtener los respectivos permisos necesarios.

Venezuela, con varios "caballos" confirmados

La lista de jugadores venezolanos aprobados para el torneo continental es casi similar a la de figuras que no podrán participar. En el caso de estos últimos, nombres como José Altuve, Martín Pérez, Miguel Rojas y Carlos Narváez no serán parte del roster de la selección.

Pero en cuanto a los que sí dirán presente, cabe recordar que el primero que vestirá la camiseta de Venezuela es Salvador Pérez, quien de hecho ejercerá el rol de capitán, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Junto a él también representarán al país Ronald Acuña Jr., Maikel García, Jackson Chourio y Wilyer Abreu. Todos ellos confirmados por parte de la Federación Venezolana de Beisbol.

Por su parte, cabe mencionar que es muy probable que Pablo López, Germán Márquez, Antonio Senzatela, Eduardo Rodríguez, Keider Montero y Daniel Palencia formarán parte del cuerpo de lanzadores, solo que hasta la fecha ninguno de ellos ha sido confirmado al 100%.