WBC: Venezuela tampoco contará con este lanzador para el Clásico Mundial

La selección de Venezuela acaba de sufrir otra sensible baja de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Y es que luego de las ya confirmadas ausencias de José Altuve y Miguel Rojas, ahora el tercer pelotero que tampoco representará al país es Martín Pérez.

Venezuela, sin un brazo versátil y de vasta experiencia

Según informó el periodista Víctor Boccone durante este sábado, al lanzador venezolano también le negaron el permiso debido al seguro médico. Esto se debió, en gran medida, a que en días recientes firmó un contrato de Ligas Menores con Bravos de Atlanta, algo que lo habría perjudicado automáticamente tras salir de la agencia libre.

Cabe recordar que Martín Pérez venía siendo un convocado fijo del conjunto venezolano en las últimas dos ediciones del Clásico Mundial. Por un lado, en 2023 dejó efectividad de 9.82 luego de dos aperturas y 3.2 innings lanzados; mientras que por el otro, en 2017 cargó con una derrota en dos presentaciones con 7.50 de efectividad tras 6.0 entradas de labor.

Hasta la fecha, solo cinco peloteros venezolanos han sido confirmados para jugar con la selección en el venidero torneo: Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Wilyer Abreu, y Maikel García.