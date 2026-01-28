WBC: Fryddmar Álvarez le responde a Omar López sobre el compromiso para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Venezuela vuelve a posicionarse entre las favoritas. Sin embargo, se han presentado diversos rumores durante estos últimos meses sobre las ausencias y el poco compromiso que podrían llegar a tener varias de las principales figuras que pueden conformar el roster.

En este contexto, el periodista de Meridiano Televisión, Fryddmar Álvarez, habló precisamente del compromiso y sentido de pertenencia en este tipo de competiciones. Acto seguido, el dirigente de la selección venezolana, en una rueda de prensa celebrada el pasado martes 27 de enero, hizo justamente énfasis en esta intervención.

Por lo tanto, en el programa de Extrainning de este miércoles 28 de enero, Álvarez le respondió al manager de Venezuela. En sus palabras, deja en claro su postura sobre el rol del periodismo deportivo y el concepto de compromiso dentro de un proceso tan exigente como el torneo internacional.

Álvarez le responde a López sobre el Clásico Mundial

Lejos de suavizar su mensaje, Álvarez defendió la crítica como una herramienta necesaria. A su juicio, el análisis periodístico no está diseñado para aplaudir decisiones ni discursos, sino para señalar aquello que puede y debe mejorar. “El periodismo no está para aupar, está para ser crítico, para hacer las cosas que deberían ser mejor y, en este caso puntual, mis palabras las reitero. “El compromiso no es suficiente y usted mismo me está dando la razón cuando me dice que José Altuve quiere ir, pero que no hay un panorama claro”, comentó el periodista de Extrainning, Fryddmar Álvarez.

Asimismo, da a entender que el compromiso no puede quedarse solo en la voluntad, sino que debe traducirse en hechos concretos y escenarios definidos. “No se trata de lo que queramos, se trata de lo que queramos combinados con lo que se puede y, en este caso, hay una situación, usted mismo lo está padeciendo, que quisiera decir más y no puede, cosa que le respeto, me parece que es uno de los mejores rasgos que usted tiene como dirigente, con su capacidad de comunicación para con los demás”, destacó la periodista de Extrainning, Fryddmar Álvarez.

Finalmente, habló de que el camino al Clásico Mundial no solo se construye en el terreno, sino que también se define en el debate público. “Pero entendamos y dejemos la susceptibilidad y entendamos que aquí no estamos para estar aplaudiendo, aquí estamos para ser críticos, para ser responsables con nuestros argumentos. Todos queremos lo mismo que a la selección, que le vaya bien; yo quiero que le vaya bien, que gane con Venezuela, pero sencillamente mis palabras están ahí. Usted quizás las interpretó mal; le doy el beneficio de la duda y entendamos, independientemente de eso, que yo no estoy aquí para estar aplaudiéndolo todo”, sentenció.