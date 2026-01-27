WBC: Puerto Rico no contará con un pelotero clave para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

A falta de pocas semanas para el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026, el combinado de Puerto Rico recibió una dura noticia durante este martes. ¿El motivo? Carlos Correa no formará parte del roster.

Dura baja para Puerto Rico

Según informó el reportero Chandler Rome del The Athletic, quien conversó con Jim Crane (dueño de los Astros de Houston), la ausencia del experimentado infielder en el WBC se debe a que no recibió la aprobación del seguro médico.

Como muchos saben, Carlos Correa cuenta con un largo historial de inconvenientes físicos en su carrera, algo que ha generado una enorme resistencia por parte de la organización de Houston a la posibilidad de que se lesione en el torneo, lo que llevó a la discusión sobre el seguro en el contrato.

"Estoy muy molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder jugar el Clásico Mundial", comentó el pelotero.

Luego complementó: "También entiendo el lado comercial de las cosas, y es un riesgo demasiado grande para tomarlo y jugar sin seguro médico".

Cabe mencionar que Carlos Correa tenía varios días preparándose para la cita con Puerto Rico. Si bien es una terrible noticia para los puertorriqueños, la selección anunció en días recientes que Nolan Arenado será parte del roster para el Clásico Mundial.