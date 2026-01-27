¿José Ramírez jugará el Clásico Mundial con República Dominicana?

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez tuvo una extensión de contrato con Cleveland Guardians de siete años y $175 millones de dólares, que garantiza su futuro con la mencionada organización posiblemente por lo que resta de temporada en las Grandes Ligas, donde ya destaca como pelotero franquicia. Además de eso, su nombre ha estado envuelto en una discusión sobre su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Diversos reportes de la prensa dominicana señalaron que el antesalista habría comunicado a la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) su decisión de no formar parte del evento, generando dudas y especulación entre los fanáticos. Pese a mostrar su deseo en reiteradas ocasiones de decir presente con el combinado caribeño, la figura estaría siendo una de los principales bajas de la selección nacional.

Sin embargo, esta información fue desmentida por el presidente de la FEDOM, Juan Núñez, quien salió al paso para aclarar la situación. El dirigente aseguró que, contrario a los rumores difundidos en redes sociales, José Ramírez no ha renunciado a su intención de vestir el uniforme de la selección nacional. Por el contrario, destacó la actitud positiva del jugador y su disposición de representar a la República Dominicana en el torneo internacional.

¿José Ramírez jugará el Clásico Mundial 2026?

A través de un comunicado de prensa divulgado este lunes, la FEDOM reafirmó el compromiso del estelar tercera base de los Guardians con el equipo dominicano. En el texto, Juan Núñez enfatizó que Ramírez se mantiene enfocado y entusiasmado con la posibilidad de participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, poniendo fin a las versiones que apuntaban a una supuesta negativa del jugador a integrarse al combinado nacional.