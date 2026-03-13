Lista Forbes 2026: Rihanna y Beyoncé desplazadas por Taylor Swift

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La revista de negocios estadounidense Forbes lanzó la lista de los millonarios de este 2026, resaltando por tener a tres cantantes femeninas. Las estrellas han conquistado al mundo con su talento vocal y oportunidades en el sector empresarial.

¿Quiénes son las estrellas?

Taylor Swift integra la lista como la cantante femenina con los ingresos más altos, gracias al éxito que tuvo su gira “The Eras Tour”.

La estrella pop estadounidenses acumula un jugoso patrimonio de nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares, dejándola encima de otras famosas como Beyoncé y Rihanna.

El listado destacó que la rubia de 36 años tiene el séptimo lugar, por el éxito en todo el mundo con presentaciones repletas en países como Australia, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, entre otros.

1.000 millones de dólares es lo que acumula la ganadora de 14 premios Grammy, solo en regalías y la gira.

Rihanna

La estrella de Barbados aparece en el puesto 20, con un patrimonio de 1.000 millones de dólares.

Destacaron que sus ganancias no son solo por su exitosa carrera musical, sino también de las marcas que ha creado de maquillaje y lencería, que llevan por nombre Fendi Beauty y Savage.

La intérprete de “Umbrella” en los últimos años ha estado retirada un poco de los escenarios y la música, colocando parte de su tiempo en sus marcas que se han convertido populares en el mundo, con productos de alta calidad.

Beyoncé

La artista de 44 años es otra que figura en la popular lista, en el lugar número 21 con 1.000 millones de dólares.

La estrella de origen tejano y que tiene el récord de ser la cantante con más premios Grammy ganados, es una máquina de hacer dinero con la música y productos que ha lanzado al mercado como Cécred, su marca de cuidado capilar.

La marca tiene champús, acondicionadores, mascarillas y aceites enfocados en la hidratación y salud del cuero cabelludo.

Steven Spielberg, Donald Trump, Elon Musk, Michael Jordan, James Cameron y Oprah Winfrey, también figuran en la lista.