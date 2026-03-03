Taylor Swift y Travis Kelce: revelan posible fecha de su boda

Suscríbete a nuestros canales

La pareja más seguida del espectáculo internacional, Taylor Swift y Travis Kelce, ha dado un paso más hacia lo que promete ser “la boda del año” tras haber posiblemente establecido una fecha oficial para su unión matrimonial.

Después de meses de especulación y rumores y a menos de un año de su épico compromiso, fuentes cercanas a los planes de ambos aseguran que el enlace se llevará a cabo a mitad de año, en un día significativo dentro del calendario personal de la cantante.

Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido la fecha perfecta

Según los informantes, la fecha elegida fue el 13 de junio de 2026, una decisión que no fue arbitraria. El número 13 ha acompañado a Taylor Swift desde sus primeros éxitos, siendo considerado por muchos como su cifra de la suerte.

Esta coincidencia no ha pasado desapercibida entre sus fanáticos conocidos como ‘los Swifties’, quienes ven en la fecha una señal más del destino y del detalle con el que la cantante planea cada etapa de su vida pública.

De acuerdo a reportes, la pareja decidió que fuera ese día porque es el único sábado 13 del año, lo que facilita la asistencia de invitados y, al mismo tiempo, encaja con el significado personal que Swift le atribuye desde hace años.

Un lugar soñado

Además de la fecha, también han trascendido rumores sobre el lugar donde se celebrará la boda y sería en el exclusivo Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island, una localidad costera que ha empezado a atraer miradas por el posible evento de verano.

Esta elección también tendría un significado adicional para Taylor, quien posee una propiedad en esa misma zona, con un alto valor sentimental y un vínculo con momentos importantes de su exitosa carrera.

Se habla de una ceremonia elegante y privada, donde la pareja podrá compartir su alegría lejos del bullicio urbano, en un ambiente natural y sofisticado. Aunque ni Swift ni Kelce han confirmado oficialmente la información, la expectativa crece entre los medios y fans.