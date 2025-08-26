Farándula

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación

La pareja anunció su boda a través de una publicación con imágenes de la pedida de mano

Por Kleimar Reina
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 01:37 pm
A través de una publicación Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con imágenes de la pedida de mano. Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, fue la descripción que usó la cantante.

La pareja se dejó ver por primera vez en verano de 2023 haciendo oficial su relación. Luego de esto, el jugador de Kansas City Chiefs apareció en la gira de la intérprete para expresarlo su apoyo incondicional.

Sin embargo, esta no se quedó atrás y acompañó a su novio en varios juegos de la NFL, acaparando la mirada del público presente.

Noticia en desarrollo 

Martes 26 de Agosto de 2025
