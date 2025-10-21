¡Histórico! El jonrón de Cal Raleigh pone a los Marineros a un paso de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, se convirtió en héroe al disparar su quinto jonrón de la postemporada este lunes, durante el decisivo séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) ante los Azulejos de Toronto.

El monumental batazo acercó a los Marineros a la Serie Mundial por primera vez en su historia, en un compromiso que se disputó en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense.

El Batazo que Acercó la Historia

El receptor llegó al plato en la parte alta de la quinta entrada para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Louis Varland. En ese instante, la pizarra marcaba una ajustada ventaja de 2 carreras por 1 a favor del conjunto visitante (Seattle).

Sin outs en la pizarra y en cuenta de cero bolas y un strike, Varland dejó un cambio de 94 millas por hora “colgado” en el centro del homeplate. Raleigh no desaprovechó la oportunidad y conectó un poderoso swing que sacó la pelota por todo el jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Cal Raleigh tuvo una velocidad de salida de 102.1 millas por hora y recorrió una distancia de 381 pies.

Es menester recordar que Raleigh fue el líder de jonrones de las Grandes Ligas en la temporada regular.

Números de Cal Raleigh en Postemporada

Cal Raleigh se encuentra en apenas la segunda postemporada de su carrera. Sus números en esta postseason lo consolidan como una figura ofensiva clave para Seattle: