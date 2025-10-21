MLB

Mira el cuadrangular de Julio Rodríguez para devolverle la ventaja a Seattle en el decisivo contra Toronto

El dominicano comenzó inspirado el séptimo duelo de la Serie de Campeonato ante Toronto

Por

Neyken Vegas
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 09:19 pm
FOTO: CORTESÍA
Uno de los peloteros más queridos por la afición de los Marineros de Seattle, es el dominicano Julio Rodríguez y en el séptimo duelo de la Serie de Campeonato en la Liga Americana está justificando ese cariño, tras irse para la calle y romper la paridad.

Los Marineros están venciendo parcialmente a los Azulejos de Toronto por la mínima 2 carreras por 1 y el jardinero central ha participado en las dos anotaciones de su novena.

Julio Rodríguez adelanta a Seattle:

El dominicano conectó un doblete en su primera aparición al plato y posteriormente anotó la primera de Marineros, tras un imparable de Josh Naylor a la derecha.

Mientras que en su segundo turno vino a abrir el tercer capítulo con el choque nuevamente igualado (1-1) y sacó a relucir toda su fuerza, luego de estar en el hoyo y mostrarse paciente, hasta castigar un slider de Shane Bieber, para mandarla a volar entre los jardines central e izquierdo.

Ese batazo de cuatro esquinas, significó el cuarto de Rodríguez en esta postemporada y además, suma nueve carreras remolcadas, siendo parte de los grandes protagonistas en Seattle.

Lunes 20 de Octubre de 2025
