¿Dónde iniciará la Serie Mundial de la MLB 2025?

Suscríbete a nuestros canales

En tan solo minutos iniciará el séptimo y decisivo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto, en un duelo que no solamente definirá al rival de los Dodgers de Los Angeles, sino que también se conocerá la sede donde iniciará la siguiente etapa del torneo.

Desde hace tres días, el conjunto de la Liga Nacional selló su pase, tras barrer a los Cerveceros de Milwaukee. No obstante, el haber clasificado de primero no le garantiza tener la ventaja de localía en la instancia decisiva.

¿Qué equipo tendría la ventaja de localía en la Serie Mundial?

La novena que tendría la oportunidad de de abrir la Serie Mundial en casa será la que haya cerrado la ronda regular con mejor balance, por esa razón todo dependerá de lo que ocurra esta noche en el Rogers Center.

Por lo tanto, el conjunto del nuevo circuito avance decidirá lo que pase en cuanto a la sede de la próxima fase. Esto debido a que los dirigidos por Dave Roberts cerraron la primera etapa del torneo con récord de 93-69.

¿En qué estadio iniciará la Serie Mundial?

Mientras que los Marineros concluyeron la ronda regular con balance 90-71 y los Azulejos terminaron con foja de 94-68. Lo que quiere decir que si el equipo que avance a la fase decisiva es el de Seattle, la Serie Mundial comenzará en el Dodger Stadium.

No obstante, si esta noche clasifican los de Toronto, la fase decisiva comenzaría en el Rogers Center, mismo escenario donde se jugará el duelo de hoy.