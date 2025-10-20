¡Imparable! Juan Soto reina de nuevo en el Premio Juan Marichal

Suscríbete a nuestros canales

Por segundo año consecutivo, Juan Soto se lleva el Premio Juan Marichal, reconocimiento que distingue al jugador dominicano más destacado de la temporada en las Grandes Ligas. Un logro que confirma su consistencia, su talento y su peso como una de las figuras más determinantes del beisbol actual.

El jardinero fue una pieza importante para los Mets de Nueva York a lo largo del 2025, demostrando con números porque este equipo le dio un contrato histórico. Sin embargo, esta franquicia quedó en deuda porque no consiguieron la clasificación a la Postemporada.

El mejor dominicano de todas las Grandes Ligas

El premio, nombrado en honor al legendario lanzador y miembro del Salón de la Fama Juan Marichal, celebra la excelencia de los peloteros quisqueyanos en las mayores. En esta edición, Soto se impuso nuevamente gracias a una campaña donde su disciplina en el plato, poder ofensivo y liderazgo fueron claves.

Con 443 puntos, "La Fiera", como es apodado superó a Cristopher Sánchez (319) y Junior Caminero (253).

A sus 25 años, el jardinero de los Mets de Nueva York continúa consolidando una carrera que parece destinada a la grandeza. Su madurez y enfoque competitivo lo mantienen entre la élite del beisbol de MLB, demostrando que lo suyo no es casualidad, sino el resultado de un talento sostenido temporada tras temporada.

Este año, Juan Soto jugó 160 de los 162 encuentros con los "Metropolitanos", en donde registro 152 hits, entre ellos 20 dobles, un triple y 43 jonrones. Además, registró 105 carreras remolcadas, 120 anotadas, 38 bases robadas y un promedio de .263.