MLB: Juan Soto registra otro récord importante para Mets en 2025

Juan Soto es de las grandes historias que hay que recordar de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El dominicano de Mets de Nueva York está desarrollando una campaña brillante. Al punto de alcanzar una marca que pocas leyendas tienen en la historia de Las Mayores.

Soto en la derrota 10-3 de Mets sobre Cachorros de Chicago registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada. Con ese cuadrangular alcanzó los 20 vuelacercas en la segunda mitad de la campaña. Con eso se une a un selecto grupo de leyendas en la MLB.

Juan es el sexto pelotero en la historia de Grandes Ligas en lograr el 20-20 en la segunda mitad de la temporada. Una marca donde se une a un grupo de leyendas del más alto nivel como Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr por nombrar solo algunos peloteros élite en la liga.

Peloteros con un 20-20 en la segunda mitad de Grandes Ligas

Juan Soto es el último pelotero en alcanzar dicha marca, peor seguramente no será el último. Ya que hay una tendencia de robos de base bastante importante en los últimos años; tomando en cuenta que el poder sigue siendo la pieza clave de estos peloteros.

Willie Mays - 1956: 23 HR - 21 BR Barry Bonds - 1997: 20 HR - 21 BR Vladimir Guerrero Sr - 2002: 20 HR - 23 BR Ronald Acuña Jr - 2019: 20 HR - 24 BR Ronald Acuña Jr - 2023: 20 HR - 32 BR Shohei Ohtani - 2024: 25 HR - 36 BR Juan Soto - 2025: 20 HR - 25 BR

Números de Juan Soto con Mets de Nueva York en 2025

La realidad es que Juan Soto ha logrado desarrollar una gran campaña 2025 de Grandes Ligas. El dominicano pese al comienzo lento ha estado produciendo con mucha regularidad; incluso está cerca de alcanzar la marca del 40-40, si logra 4 robos de base en lo que resta de campaña.

Números de Soto en 2025:

- 156 juegos, 562 turnos, 119 anotadas, 150 hits, 20 dobles, 1 triple, 43 jonrones, 105 impulsadas, 124 boletos, 134 ponches, 36 bases robadas, .267 promedio, .399 OBP, .536 SLG, .935 OPS