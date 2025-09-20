MLB: Club 30-30 al borde de récord histórico y Juan Soto hace parte

Suscríbete a nuestros canales

A medida que la temporada 2025 se acerca a su final, el llamado "Club 30-30", una de las hazañas más raras del béisbol, está experimentando un resurgimiento notable. Con dos jugadores que ya han asegurado su lugar, y un grupo cada vez más grande de peloteros que se acercan a la marca, la liga podría romper un récord que ha permanecido intocable por más de dos décadas.

Los líderes del 2025

El “Club 30-30” se refiere a la élite de peloteros que logran la combinación de al menos 30 jonrones (HR) y 30 bases robadas (SB) en una misma temporada. Es una muestra de una rara mezcla de poder y velocidad, dos cualidades que raramente se encuentran en un solo jugador. Hasta la fecha, dos estrellas han completado ya esta hazaña en la actual campaña:

-Juan Soto (NYM): Con una temporada dominante, Soto no solo ha entrado al club, sino que lo ha hecho de manera espectacular con 42 HR y 34 SB, consolidándose como un fuerte candidato a premios individuales.

-Jazz Chisholm Jr. (NYY): El talentoso jugador de los Yankees ha cumplido con el requisito exacto, registrando 30 HR y 30 SB, demostrando el impacto que tiene en su equipo en ambas facetas del juego.

Los candidatos a la historia

La gran pregunta es si la lista de miembros de 2025 se expandirá. Dos jugadores se encuentran al borde de la hazaña y podrían hacer de esta temporada una de las más prolíficas en la historia del "30-30":

-Corbin Carroll (ARI): Con 30 HR y 29 SB, el jardinero de los Diamondbacks necesita solo una base robada para unirse al club.

-Julio Rodríguez (SEA): El estelar de los Marineros, quien ya ha alcanzado la marca de jonrones con 31 HR, se encuentra a solo 3 SB de completar su ingreso.

La lista de aspirantes se expande

Más allá de los que están a punto de lograrlo, varios jugadores han tenido temporadas sobresalientes y aún mantienen la esperanza de entrar al exclusivo club antes de que termine el año. Su desempeño en la recta final será clave:

-Pete Crow-Armstrong (CHC): Con 29 HR y 35 SB, necesita solo un jonrón.

-José Ramírez (CLE): Con 29 HR y 40 SB, este jugador de los Guardianes también requiere de un solo jonrón para conseguirlo.

-Randy Arozarena (SEA): Con 27 HR y 28 SB, necesita tres jonrones y dos bases robadas.

-Francisco Lindor (NYM): Con 27 HR y 30 SB, requiere de tres jonrones para ser parte del club.

Contexto y estadísticas históricas

La rareza del Club 30-30 lo convierte en un logro de élite. En toda la historia de las Grandes Ligas, hazañas de este tipo solo se han registrado en alrededor de 40 ocasiones. Nombres legendarios como Willie Mays, Barry Bonds y Alex Rodríguez forman parte de este exclusivo grupo.

El récord de más jugadores en el "30-30" en una misma temporada es de cuatro. Este hito histórico solo se ha alcanzado tres veces en la historia: 1987, 1996 y 1998.

Con Soto, Chisholm Jr. y con una lista de candidatos tan robusta, el 2025 tiene la oportunidad de igualar o incluso superar esta marca. La recta final de la temporada promete ser emocionante, con la posibilidad de que el béisbol reescriba su libro de récords y le dé al "30-30" un año que será recordado por mucho tiempo.

