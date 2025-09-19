Juan Soto hace historia con este récord sin precedentes en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La primera temporada de Juan Soto con los Mets de Nueva York quedará marcada para la historia, ya que está logrando cosas realmente notables en las Grandes Ligas. El jardinero dominicano día a día muestra su calidad ofensiva, que le permite entrar en los libros de historia de este deporte.

El jardinero de 26 años es uno de los referentes del equipo de Queens y su trabajo se ve reflejado todos los días en cada juego de la presente campaña, lo que sin duda consolida a este pelotero como uno de los más determinantes en el mejor beisbol del mundo.

Juan Soto inaugura un nuevo club en las Grandes Ligas

Según un dato compartido por Adrían Bonilla en X, Soto sigue escribiendo su nombre en la historia de las Grandes Ligas con letras doradas, esto tras convertirse en el único jugador en toda la historia de MLB en registrar tres temporadas con al menos 35 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas y 100 bases por bolas antes de cumplir 27 años. Un logro que refleja no solo su poder al bate, sino también su disciplina y capacidad de embasarse, virtudes que lo han consolidado como una superestrella de impacto generacional.

Ni leyendas como Babe Ruth, Ted Williams o Barry Bonds alcanzaron esta combinación a tan temprana edad, lo que dimensiona aún más la hazaña de Soto. Su mezcla de paciencia en el plato y explosividad ofensiva lo coloca en una categoría propia, demostrando que está construyendo un legado que podría marcar una era en el beisbol moderno. Con todavía varios años de su prime por delante, el cielo parece ser el límite para “La Fiera ” de Santo Domingo.

Tras esta nuevo récord en MLB, Juan Soto cuenta esta temporada 2025 con 143 imparables, entre ellos 19 dobles, un triple y 41 jonrones. Además, cuenta con 100 carreras remolcadas, 115 anotadas, 119 boletos y promedio de .263, todo esto en 151 juegos con los Mets de Nueva York.