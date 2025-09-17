Luis Torrens regresa a los Mets para auxiliar a su lastimado paisano Francisco Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Previo a la jornada de este 17 de septiembre, los Mets de Nueva York se presentaron con marca de 78 victorias y 73 derrotas, ya sin posibilidades de llevarse el 1er lugar de la División Este de la Liga Nacional, puesto que aseguraron los Phillies de Filadelfia; así las cosas el equipo dirigido por Carlos Mendoza deberá conformarse con uno de los tres puestos comodines, y en estos momentos poseen el tercero, pero con solo 1.5 de ventaja sobre D-backs de Arizona.

Aunque el camino restante en esta ronda eliminatoria es corto, con fecha de conclusión 28 de septiembre, para elencos como los metropolitanos el andar podría lucir largo, pues en la aspiración de playoffs también están los Rojos de Cincinnati a 2.5 y Gigantes de San Francisco a 3.

Mets con reincorporación importante

El contexto dentro de todo es favorable, su destino está en sus propias manos y deben trabajar para ello, en el interín este miércoles optimizaron su róster con la vuelta de Luis Torrens, sustraído de la lista de lesionados de 10 días y en un momento muy adecuado debido a que paisano, el cátcher titular Francisco Álvarez, presenta nuevos inconvenientes físicos.

Para la fecha, los de Queens en casa abordarán el segundo partido en serie de tres contra Padres de San Diego.

Luis Torrens en números

Durante 2025, a la ofensiva Luis Alfonso en 87 juegos se ha ido de 244-55, 13 dobles, 1 triple, 5 cuadrangulares, 29 carreras remolcadas, 18 anotaciones, 1 base robada en 1 intento, 19 boletos, 53 ponches más 2 pelotazos recibidos que redundan en línea de:

.225 en promedio de bateo

.278 en porcentaje de embasado

.348 de slugging

.635 de OPS

A la defensiva, ostenta 5 errores, 35 asistencias y 609 outs para .992 en porcentaje de fildeo; en promedio de carreras defensivas salvadas está en 10, y retirado a 18 de los 43 que le han salido al robo, para porcentaje de fusilados en 41.9, el más alto en la Liga Nacional.