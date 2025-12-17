Haras La Primavera fue la más destacada de la temporada 2025 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada bajó el telón de su tercer meeting el pasado 14 de diciembre, lo que marcó el cierre de la temporada de carreras 2025. Al realizar el balance de los protagonistas, el Haras La Primavera se alzó como el líder indiscutible en la prestigiosa categoría de criadores.

El centro de cría demostró su hegemonía al lograr 28 victorias durante el último meeting del año. Su triunfo se extendió al ámbito global de la estadística, donde sus ejemplares nacidos y criados en casa cosecharon un total de 78 visitas al recinto de ganadores.

Solidez y Tradición de la Familia Paparoni: Valencia La Rinconada Ejemplares

Una vez más, este renombrado centro de cría y reproducción reafirma su solidez y efectividad. El Haras La Primavera mantiene su posición como uno de los pilares más destacados del hipismo nacional en los últimos años, un logro que celebra la familia Paparoni, propietaria de la institución.

El Haras La Primavera cuenta con un historial notable. Es conocido por ser la cuna de numerosos campeones que brillaron no solo en la pista capitalina de La Rinconada, sino también en el óvalo de Valencia, un hecho que subraya la calidad de su genética.

Colossus Pone el Broche de Oro: Reunión 48

En la jornada final de la temporada, un ejemplar del Haras La Primavera tuvo el honor de subir al recinto de ganadores. El caballo Colossus consiguió una importante victoria en La Rinconada, con la monta precisa de José Alejandro Rivero y el entrenamiento a cargo de Rafael Cartolano, al adjudicarse la Copa “Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores”.

Un Catálogo de Élite para el Futuro

La base del éxito del Haras radica en la calidad de sus sementales y yeguas madre. Este año, el catálogo de yearlings del Haras La Primavera incluyó hijos de reconocidos sementales del circuito, tales como Champlain, Manchester, Mr. Defence, Jorge Zeta, Majesto, Aikon y Thunder Ridge.

La fortaleza genética del criadero también se sustenta en la línea materna. Entre las yeguas madre que aportaron calidad a la producción de 2025, destacan nombres importantes como One Bullets, Reina Cristal, Spring Quality, La de Horacio, Lido di Venezia, Newmarket y Lady Champ. La suma de estos factores asegura que el Haras La Primavera mantenga su lugar de privilegio en la hípica venezolana.

Énfasis en la Continuidad del Éxito

La familia Paparoni confirma su apuesta por la excelencia. El Haras La Primavera se prepara para el año entrante con el firme propósito de mantener la solidez demostrada, asegurar el desarrollo de su genética y seguir contribuyendo al crecimiento de la actividad hípica en Venezuela.