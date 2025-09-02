Haras La Primavera se lleva el segundo meeting con facilidad en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 31 de agosto, el segundo meeting hípico del 2025 en el Hipódromo La Rinconada llegó a su fin, y el Haras La Primavera se alzó como el líder indiscutible en la categoría de criadores. Con 28 victorias, este centro de cría y reproducción demostró su solidez y efectividad, manteniéndose como uno de los más destacados del hipismo nacional en los últimos años.

La Rinconada: Haras Ganador La Primavera Cuna de Campeones

El Haras La Primavera, propiedad de la familia Paparoni, es conocido por ser cuna de campeones que se han destacado no solo en la pista capitalina, sino también en Valencia. En la jornada final, la lucha por el primer lugar fue reñida frente al Haras Los Samanes, pero los triunfos de Luigino y Sweet Flower aseguraron una ventaja de cuatro victorias. Esto permitió al Haras La Primavera culminar el meeting con 28 triunfos y asegurar el liderato.

(Luigino)

(Sweet Flower)

Este año, el catálogo de yearlings del Haras La Primavera presentó hijos de reconocidos sementales como Champlain, Manchester, Mr. Defence, Jorge Zeta, Majesto, Aikon y Thunder Ridge. Entre las yeguas madres se destacan nombres como One Bullets, Reina Cristal, Spring Quality, La de Horacio, Lido di Venezia y Lady Champ.

La Primavera: Victoria Segundo Meeting La Rinconada

El Haras La Primavera sigue sin bajar la guardia y con duro trabajo por el hipismo venezolano. En el inicio del tercer meeting, presentará siete corredores, entre ellos una debutante con un excelente pedigree que promete dar de qué hablar y que lleva por nombre Respuesta Rápida.

La tabla de las cinco primeras posiciones quedo de la siguiente manera:

1-La Primavera: 28 triunfos.

2-Los Samanes: 24 triunfos.

3-Los Caracaros: 18 triunfos.

4-La Orlyana: 12 triunfos.

5-Urama: 12 triunfos.