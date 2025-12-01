Baseball United: Puede ver el partido entre Mid East Falcons y Mumbai Cobras por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

La ronda regular de la primera temporada de la Baseball United llega a su última semana para definir a los dos clasificados a la serie de campeonato del beisbol de Medio Oriente. Recordemos que este torneo que es transmitido en su totalidad por Meridiano Televisión, comenzó el pasado 14 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre del 2025.

Este martes se disputará el duodécimo partido de la ronda regular entre los Mid East Falcons (Halcones de Medio Oriente) contra los Mumbai Cobras (Cobras de Mumbai). La voz de “playball” se escuchará a las 10:50 am hora de Venezuela.

Las Cobras llegan como líderes a este partido con marca de cinco triunfos y dos derrotas, y con uno del puesto asegurado a la United Serie (llave de campeonato), pero con la misión de terminar con el mejor registro para ser el home club en la final. Mientras que los Halcones tienen marca de 2-2 y el triunfo los acercaría a la ronda final por el título.

¿Cómo van?

El equipo de Mumbai Cobras lidera la clasificación con un sólido récord de 5 victorias y 2 derrotas en siete juegos, siendo su poderosa ofensiva el factor clave para mantenerse en la cima y aspirar al título. Justo detrás, en el segundo y tercer puesto, se encuentran los Arabia Wolves y los Mid East Falcons, respectivamente, ambos con un balance de 2 ganados y 2 perdidos en cuatro compromisos.

Los Wolves han demostrado un bateo oportuno y una buena labor de pitcheo, mientras que los Falcons necesitan urgentemente mejorar su cuerpo de lanzadores para poder alcanzar sus metas en la temporada.

En la parte baja de la tabla, los Karachi Monarchs ocupan el último lugar con un registro de 2 triunfos y 5 descalabros en siete duelos disputados.

A pesar de los resultados desfavorables, el equipo debe enfocarse en una mejora integral en todas sus áreas si quieren tener un impacto en lo que resta de esta primera temporada de la Baseball United y comenzar a escalar posiciones.

