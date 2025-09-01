Esta yunta consigue entrar al recinto de ganadores luego de varios intentos fallidos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, La Rinconada celebró con gran entusiasmo la última fecha del segundo meeting de carreras, la cual se ofreció a los aficionados una emocionante jornada que incluyó 12 pruebas vibrantes a lo largo de la tarde del 31 de agosto.

La jornada se convirtió en un verdadero festín para los apostadores, quienes vieron cómo la mayoría de los ejemplares lógicos respondieron a las expectativas en el juego de las mayorías, lo que generó un ambiente de adrenalina y emoción en cada carrera.

Carreras La Rinconada: Resultados 5y6 nacional

Cabe destacar que durante las carreras dominicales se caracterizó por victorias lógicas, sin embargo, en las no válidas hubo una sorpresa y fue a la altura de la quinta carrera de la tarde.

Dicha prueba fue especial para caballos nacionales e importados de cuatro y más años ganadores de 4, 5 y 6 carreras. Una nómina de siete ejemplares se dieron la partida por una bolsa a repartir de $20.000.

Precisamente allí vino la sorpresa, el caballo ganador fue Master Shot. Un castaño de siete años con récord de 38 actuaciones para ahora cinco triunfos en beneficio del Stud “HDS” y que contó con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo. En taquilla su dividendo fue de Bs 920,19 por concepto de ganador.

Primera victoria: Yunta Ganadora La Rinconada

De esta manera la yunta José Gregorio Rodríguez y Quevedo consigue la primera victoria de la campaña luego de cinco intentos juntos. No solo eso para el entrenador este triunfo lo permite rencontrarse con el recinto de ganadores ya que desde el pasado 20 de abril del 2025 no lo había podido hacer.