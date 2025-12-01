Se reveló la razón por la que Ronald Araújo está fuera de acción con el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Las horas más recientes en el FC Barcelona han estado marcadas por un nombre propio: Ronald Araújo, quien no ha sido parte de la dinámica del grupo y no estuvo el pasado fin de semana en la victoria del equipo ante el Deportivo Alavés (3-1).

Hansi Flick en la rueda de prensa soltó que Araujo presentaba "una situación personal", sin agregar más apuntes sobre el tema y tras días en los que primero se informó sobre un virus estomacal que tenía el uruguayo.

La situación con el central seguía causando ruido, sobre todo por la cantidad de días sin entrenar con el grupo, desde su participación el pasado miércoles en Stamford Bridge, un recinto en el que no dejó su mejor participación y fue uno de los señalados de la derrota (3-0) con Chelsea.

Con todo lo anterior sobre la mesa, nuevas noticias han surgido en España, a través de periodistas como Fernando Polo o el mismísimo diario Sport, que han asegurado la situación tendría algo más delicado.

¿Qué situación presenta Ronald Araújo con el FC Barcelona?

De entrada, lo primero a destacar estaría en una reunión que habría planteado el jugador al club, en la que según las fuentes pidió una pausa de la dinámica.

En Sport se comentó: "El charrúa se ha reunido junto a sus agentes con el Barça este mediodía en la Ciudad Condal. El jugador ha explicado al club que se encuentra bien físicamente, pero que a nivel emocional no está bien para trabajar con normalidad con sus compañeros y estar listo para la competición".

La respuesta de la institución estuvo directamente en la línea comprensiva con el futbolista, pese al momento de la temporada en la que se necesita de sus servicios, siendo uno de los capitanes de la plantilla.

Desde Sport se insistió que Ronald Araújo pidió: "No unos días determinados, sino un poco de espacio para ir lidiando con esta situación complicada y poder volver más fuerte a nivel mental. Laporta el otro día ya expresó su total apoyo a Ronald y aseguró que se estaba siendo totalmente injusto después de la expulsión ante el Chelsea".