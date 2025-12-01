Lamine Yamal rompe el silencio y le pone fin a su comparación con Messi

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal destaca como una de las grandes figuras en la actualidad del Barcelona. Desde que se estrenó con solo 16 años, el mediocampista no ha parado de brillar y se consagrado entre los mejores futbolistas del planeta, merito que ha hecho que su nombre entre en la misma mesa que Lionel Messi.

Si se le pregunta a los aficionados culés sobre el jugador más determinante o leyenda que ha vestido los colores azulgranas es muy probable que el astro argentino sea la elección de muchos. Desde que debutó con el primer equipo, el español ha defendido dos dorsales 19 y 10, precisamente los mismo que con el figuró Messi por tantos años en la institución blaugrana.

Aunque las lesiones y algunas situaciones extradeportivas han intentado tentar con el presente de Yamal, el extremo se ha mantenido brillando en la actual temporada con cinco goles y siete asistencias en 10 partidos en La Liga. Además de eso, también suma dos dianas y una asistencia en su presentación en la UEFA Champions League.

La comparación entre Lamine Yamal y Messi

La eterna comparación con Messi es un tema recurrente en el fútbol moderno. En este sentido, el jugador reconoce el legado y la figura del argentino, destacando el respeto profundo que siente por él, tanto por lo que ha logrado como por lo que representa en la historia del deporte. Es consciente de la magnitud y subraya que, si algún día se cruzaran en un campo de fútbol, el respeto mutuo sería lo más importante.

Sin embargo, el mediocampista también deja claro que su camino es único y distinto al de la actual estrella de Miami Inter. No busca imitarlo, ni siquiera en aspectos tan simbólicos como el número 10 que tan célebremente llevó Messi en su camiseta. Lo que se destaca en sus palabras es el deseo de seguir su propio recorrido, sin verse opacado por la leyenda del Barcelona.