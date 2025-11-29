¿Cuáles son los salarios más altos en la actual temporada del fútbol español?

Suscríbete a nuestros canales

LaLiga EA Sports 2025/2026 abre un nuevo capítulo en su historia financiera con la irrupción de contratos multimillonarios que reflejan el poder económico y la ambición deportiva de los grandes clubes del fútbol español.

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no solo marca un antes y un después en lo deportivo, sino que también ha elevado el techo salarial del campeonato a niveles sin precedentes, según cifras publicadas por el portal especializado Capology.

El delantero francés encabeza el listado con un salario anual estimado en 31.250.000 euros, una cifra que lo coloca como el jugador mejor pagado de toda la competición. Tomando en cuenta lo que representa el campeón del mundo en 2018, no es de extrañar que tenga un duelo tan alto.

Su contrato supera por amplio margen el del resto de futbolistas de la élite española. Le sigue el defensor austríaco David Alaba, también del conjunto blanco, con 22.500.000 euros anuales, demostrando el peso del proyecto merengue.

Salarios más altos en la Liga

El tercer puesto lo ocupa Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, cuyo salario asciende a 20.830.000 euros, igualado por figuras ofensivas de la talla de Robert Lewandowski (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

Dicho grupo conforma una élite salarial que supera los 20 millones de euros por temporada, reflejando tanto la calidad individual como la importancia estratégica que representan para sus respectivos equipos y lo que significa su presencia en el terreno de juego para cada uno de sus fanáticos.

El Barcelona, por su parte, mantiene a Frenkie de Jong entre sus jugadores mejor remunerados, con 19.000.000 de euros, situándose como uno de los mediocampistas más valorados del continente.

En esa misma línea se posicionan Raphinha, Marc-André Ter Stegen y la joven joya Lamine Yamal, todos alcanzando cifras en torno a los 16.670.000 euros anuales. Este dato resulta especialmente llamativo en el caso del extremo de apenas 18 años, quien ya ha logrado consolidarse como una de las promesas más cotizadas del fútbol europeo con su forma de jugar.

El Real Madrid también suma nombres como Rodrygo, Fede Valverde y el recién incorporado Trent Alexander-Arnold dentro de ese grupo salarial alto, lo que subraya la profundidad y calidad del plantel blanco. Nico Williams, del Athletic Club, figura igualmente en este segmento, confirmando el crecimiento económico del conjunto vasco y su apuesta por retener a una de sus mayores promesas de los últimos años.

Finalmente, más allá de las cifras, este informe evidencia la creciente competitividad del campeonato español, donde conviven estrellas consolidadas y jóvenes figuras que tienen toda una carrera por delante para hacer historia en el fútbol profesional.