Resultados de la LVBP en la jornada del viernes 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada especial se efectuó en este viernes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y evidentemente, es importante repasar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas porque las cosas se ponen cada vez más cerradas.

El principal protagonismo se lo llevaron los grandeliga Ronald Acuña Jr. y Maikel García, quienes se estrenaron en la presente campaña con los Tiburones de la Guaira de la mejor manera.

Tiburones castiga a Tigres:

El estadio Jorge Luis García Carneiro Fórum La Guaira) fue una fiesta total este viernes, con un poderoso triunfo de 11 carreras por 0 de los Tiburones de La Guaira ante los Tigres de Aragua, en un duelo donde la "Bestia" recibió par de boletos intencionales.

Magallanes blanquea a las Águilas:

Por su parte, los Navegantes del Magallanes continúan con su buena racha, luego de propinarle "arepas" a las Águilas del Zulia 4 carreras por 0 y "barrerlos" en la miniserie de dos encuentros en el estadio José Bernardo Pérez.

Bravos vence a Lara en extrainnings:

En el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, los Bravos de Margarita lograron superar por la mínima 5 carreras por 4, tras 10 entradas de acción a los Cardenales de Lara.

Leones le volteó el juego a Caribes:

En el último duelo de la jornada, el cual culminó alrededor de 1:45pm por una intensa lluvia en Puerto La Cruz, los Leones del Caracas superaron a Caribes de Anzoátegui 13 carreras por 8, liderados por un "back to back" en el último episodio.