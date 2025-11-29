LVBP: Bravos envía al sótano a Cardenales con una victoria en entradas extras

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la temporada 2025-2026 de la LVBP no se detienen. La señal de Meridiano Televisión llevó a través de sus pantallas un encuentro que se extendió hasta el décimo inning en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, donde al final Bravos de Margarita se quedó con la victoria por 5 a 4 frente a Cardenales de Lara.

Bravos se acerca al liderato

Los insulares inauguraron el marcador en el mismo primer episodio. Allí, luego de dos outs, Wilson García pegó un sencillo al jardín izquierdo, lo suficientemente lejos para que Juan Santana anotara desde la intermedia. Cabe agregar que al final fue puesto out con un excelente tiro de Yohendrick Piñango en su intento por llegar a la segunda.

Luego de eso, el protagonismo pasó hacia los lanzadores. El panameño Abdiel Saldaña colgó tres ceros consecutivos, hasta que en la baja del cuarto sufrió su único daño. Esto sucedió luego de que Luisangel Acuña conectara un triple hacia la pradera derecha, pero tras un error en tiro de Alexi Amarista logró pisar el home con la del empate.

Para el séptimo hubo otro movimiento de carreras, esta vez para que los de casa tomaran la delantera por medio de un sencillo productor de Jeferson Quero. Sin embargo, la respuesta de los insulares fue inmediata con un jonrón de dos rayitas de Wilson García.

Acto seguido, Danry Vásquez se visitó de héroe para los de casa tras empatar las acciones en el octavo, lo que a la postre forzó las entradas extras. Allí, una vez más el poder de Wilson García se hizo presente con un imparable que remolcó a dos compañeros, consolidando así la victoria de los suyos.

Es así como Bravos de Margarita (19-17) concreta su tercera victoria seguida para quedar a solo un juego de la cima de la clasificación. Por su parte, Cardenales de Lara (16-20) sigue sin ver luz y ahora comparte el sótano tras su cuarto revés al hilo.