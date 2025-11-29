LVBP: Magallanes le regala arepas a las Águilas para extender su racha de victorias

Suscríbete a nuestros canales

No hay quién les gane, al menos en esta séptima semana de ronda regular. Y es que los Navegantes del Magallanes están intratables y sumaron una nueva victoria en la noche de este viernes, esta vez por 4 a 0 sobre las Águilas del Zulia en el Estadio José Bernardo Pérez.

Magallanes navegó sin problemas

El abridor Bryan Mata fue una verdadera guillotina mientras estuvo sobre el montículo. A lo largo de cinco entradas toleró cinco indiscutibles, regaló una base por bolas, y ponchó a cinco aguiluchos. A la magnífica actuación de los brazos filibusteros también hay que añadirle que los relevistas Amilcar Chirinos, Wilking Rodríguez, Enderson Franco, y Felipe Rivero se combinaron para preservar la blanqueada.

Respecto a la ofensiva, el conjunto carabobeño rompió el cero en el mismo primer inning. Allí, el turno de Rougned Odor fue clave ya que su batazo provocó un error en tiro de Andrés Chaparro, lo que permitió que Carlos Rodríguez y Eliezer Alfonzo Jr. anotaran las dos primeras rayitas.

Minutos más tarde, en el sexto, el mismo Odor extendió la ventaja de los suyos con un enorme cuadrangular, el sexto de la temporada y el segundo en jornadas consecutivas. Por su parte, Tucupita Marcano selló la alegría en Valencia en el octavo episodio con un sencillo productor al jardín izquierdo para empujar a Nelson Rada.

De esta manera, Navegantes del Magallanes (16-20) concretaron su cuarta victoria al hilo para seguir recortando distancias en su intento por salir del sótano. Por su parte, Águilas del Zulia (19-15) cedieron terreno con su tercera caída seguida y ahora ven cómo los equipos de abajo se acercan a la cima peligrosamente.