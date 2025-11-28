LVBP: Hernán Pérez hace brillar a Caribes con su liderazgo y ganas de triunfar

Suscríbete a nuestros canales

Para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, la gerencia de Caribes de Anzoátegui apostó por hacer las cosas un poco diferente. Esta vez el grupo cuenta con una camada importante de peloteros jóvenes, quienes tienen la suerte de contar con compañeros veteranos de la calidad de Hernán Pérez.

Con más de una década de recorrido en el torneo venezolano, el oriundo de Villa de Cura llegó al oriente del país con la intención de ayudar al equipo con su liderazgo, algo que hasta los momentos ha funcionado a la perfección. Recordemos que viene de salir campeón con Cardenales de Lara y a eso mismo apunta este año con su nueva organización.

Hernán Pérez ya es parte esencial de la Tribu

La cita de los Caribes de Anzoátegui durante este viernes es contra los Leones del Caracas, en el Chico Carrasquel. Allí, a manera de previa, Hernán Pérez habló para las cámaras de Meridiano sobre varios temas, entre esos su rápida adaptación con la Tribu.

"La adaptación con Caribes fue rápida. La bienvenida de los muchachos fue excelente, me recibieron como en casa. Me sentí cómodo cuando llegué. Me dieron la oportunidad de poder ayudarlos con mi experiencia y liderazgo, y gracias a Dios estamos en un buen momento", señaló.

Justamente, ese punto sobre la experiencia y liderazgo no ha pasado desapercibido dentro del equipo, ya que se trata de un pelotero que ejerce esas cualidades a la perfección, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Siempre le digo a mis compañeros que jueguen para ganar, pase lo que pase que den el 100%. Las cosas se están dando bien, hay que seguir jugando duro y los muchachos se han adaptado a eso", comentó.

Por último, Hernán Pérez no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la labor del manager Asdrúbal Cabrera en esta campaña. Y es que ambos nombres fueron la gran apuesta de la dirigencia oriental este año, con la intención de ser más competitivos y tratar de regresar al Round Robin.

"La mayor clave de Asdrúbal (Cabrera) ha sido la comunicación con todos nosotros. Siempre está comunicándonos la situación de juego, eso nos mantiene activo a todos. Le ha dado la oportunidad a todos los muchachos para hacer el trabajo y es lo que hemos hecho", finalizó.