LVBP: Gorkys Hernández revive su mejor versión con Tigres de Aragua

Gorkys Hernández a sus 38 años y con 16 temporadas en Venezuela está registrando números brutales. Su desempeño con Tigres de Aragua solo crece en una campaña 2025-26 marcada por sus récords personales. Contra Bravos de Margarita estuvo superlativo bateando 5-4, aunque terminaron perdiendo.

Hernández en la derrota 10-7 de Tigres contra Bravos registró: 5 turnos, 4 hits, 2 anotadas y 1 triple. Estos números lo igualan con Yonathan Daza como líder de hits en la campaña, además de tener el segundo mejor promedio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

La actuación de Gorkys marcó su primer juego de cuatro o más hits desde diciembre de 2020, cuando enfrentó a Caribes con dos jonrones y cuatro impulsadas. Además, el triple ante los isleños fue el primero desde aquella campaña, sumando ahora 13 batazos de tres almohadillas en la LVBP.

Gorkys Hernández un líder silencioso en la ofensiva aragüeña

Gorkys Hernández se ha convertido en un referente silencioso dentro de Tigres de Aragua. Su experiencia de 16 temporadas y la consistencia con el madero lo han transformado en un líder natural, capaz de guiar a los más jóvenes sin necesidad de protagonismo mediático, solo con rendimiento sostenido.

El jardinero demuestra que la veteranía puede ser sinónimo de productividad. Su promedio de .381 y la capacidad de producir en momentos clave lo colocan como pieza fundamental en la ofensiva aragüeña, aportando estabilidad y confianza en un lineup que busca mantenerse competitivo en la recta final.

Números de Gorkys Hernández con Tigres de Aragua en 2025-26

- 33 juegos, 126 turnos, 24 anotadas, 48 hits, 3 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 15 impulsadas, 20 boletos, 22 ponches, 6 bases robadas, .381 promedio, ,473 OBP, .444 SLG, .917 OPS