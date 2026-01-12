Copa del Rey 8vo de final: juegos, horarios y dónde verlos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Real Sociedad y Osasuna jugarán un duelo por la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo mismo ocurrirá entre Albacete y Real Madrid. Ambos encuentros los verás por la señal abierta y gratuita de Meridiano Televisión. Aquí te contamos el día y la hora de cada partido.

Txuri-urdines y los Rojillos ya se han visto las caras en este torneo. Será la cuarta ocasión en las últimas siete ediciones en las que se dé este enfrentamiento. La última vez entre ambos equipos fue el 6 de febrero del año pasado. La Real Sociedad obtuvo la victoria 2 goles por 0.

Real Sociedad vs Osasuna. Martes 13 de enero. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

Para alcanzar este enfrentamiento, el Albacete, que ocupa la 17ª posición en la Segunda División con 23 puntos, superó en las rondas anteriores al UD San Fernando (0-3), al Leganés (1-2) y al Celta de Vigo (2-2, con victoria en la tanda de penaltis por 3-0). La ciudad de Albacete recibirá al conjunto madridista 21 años después.

Albacete vs Real Madrid. Miércoles 14 de enero. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

¿Dónde y cómo ver la Copa del Rey en Venezuela?

Sintoniza la Copa del Rey en vivo, en exclusiva y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión o vía streaming meridiano.net/meridianotv. También estará disponible en HD por Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y Aba Tv Go.