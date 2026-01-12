Real Madrid: ¿Cuáles son los motivos de la salida de Xabi Alonso?

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid. Tras la derrota 3-2 contra el FC Barcelona en la Supercopa de España; ambas partes dijeron suficiente en una temporada complicada. ¿Cuáles fueron las razones del club y del entrenador para separar sus caminos en este comienzo del 2026?

El Madrid en la era Xabi mostró muchos altibajos extremos a lo largo de los 34 juegos disputados entre 2025 y 26. El español se va por agotamiento en un proyecto donde no logró imponer sus ideas tácticas; rupturas con pesos pesados y presión alta intolerable para sus jugadores.

El club por otra parte entiende que es el momento adecuado para solucionar la crisis deportiva. Aún quedan Copa, Liga y Champions con opciones en todas las competiciones; en ese contexto, es el momento correcto para cambiar la dinámica y narrativa del equipo en la actualidad.

¿Quién será el próximo entrenador del Real Madrid?

Real Madrid comienza el 2026 con un problema bastante mayúsculo, ¿Quién va asumir el banquillo para el resto de la temporada? La respuesta es rápida y momentánea: Álvaro Arbeloa será el encargado de dirigir al club hasta final de temporada, con candidatos fuertes en la recamara.

En primer lugar está Zinedine Zidane, el estratega francés que ya tuvo éxito en su paso con el Madrid estaría entre las principales opciones. Siempre ha tenido una gran relación con Florentino Pérez y goza de la confianza de la directiva y de los jugadores para volver a dirigir en una tercera etapa.

Jurgen Klopp es el segundo candidato más importante que hay en el mercado. Tras dirigir Liverpool por 9 temporadas, se encuentra sin club, trabajando como manager en Red Bull. Sin embargo, una llamada del Real Madrid podría sacarlo del retiro y darle las riendas del equipo más importante del mundo.

¿Cómo queda la plantilla del Real Madrid?

Tras la salida de Xabi Alonso los jugadores del Real Madrid quedan especialmente señalados. Ya no tienen la excusa del entrenador ni sus planteamientos, ahora todo recaerá en ellos. En el club entienden que de no dar la cara en lo que resta de temporada, al final de la misma habrán jugadores importantes que saldrán.