¿Jürgen Klopp al Real Madrid? Esto es lo que se sabe

En el Real Madrid hay mucho ruido en las horas más recientes con relación a su técnico: Xabi Alonso. Sobre todo, después de la caída de los suyos en Champions League el pasado miércoles 10 de diciembre a manos del Manchester City (1-2).

Este revés vino a ser el segundo consecutivo, tras el revés que también recibieron en LaLiga con el Celta de Vigo (0-2) y en una competición en la que solo han ganado un juego de los últimos cinco disputados.

Todo lo anterior ha dejado muy tocada la gestión del estratega español, que ya tendría un ultimátum en el cargo, según Jose Luis Sánchez, tertuliano del programa el Chiringuito de Jugones.

El panelista del programa afirmó que si Alonso y Real Madrid no logran ganar el siguiente partido, programado en LaLiga ante el Deportivo Alavés, el entrenador dejaría el cargo.

Jürgen Klopp es opción en Real Madrid

Aunque en estas horas la ola de nombres no han surgido como en otros momentos, sí se han dado rumores con alternativas de mucho peso en el mundo del fútbol.

Un ejemplo de esto es el estratega Jürgen Klopp, quien está retirado de los banquillos después de dejar a Liverpool en el 2024, y sería un candidato ya en la mesa de los merengues.

Al menos, así lo informó el periodista Florian Plettenberg, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter): "Se espera que Xabi Alonso tenga al menos el partido del domingo en Alavés. En caso de una destitución (que el Real Madrid quiere evitar), Jürgen Klopp está entre los candidatos".

En este momento, la situación de Xabi Alonso y el Real Madrid estaría sujeta en ese partido en el torneo doméstico del próximo domingo 14 de diciembre, que no tiene claro el posible sucesor en el banquillo.