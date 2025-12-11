MLB: Dodgers podrían cambiar a este abridor para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La rotación de los Dodgers de Los Ángeles podría tener cambios significativos de cara a la próxima temporada de la Major League Baseball 2026. Con estrellas como Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Shohei Ohtani, Roki Sasaki y Tyler Glasnow, el equipo se perfila a nueva solidez desde el montículo si todos se mantienen sanos.

Sin embargo, las últimas informaciones en las reuniones invernales apuntan a que podría haber un cambio en ese grupo de lanzadores estrellas. Tomando en cuenta su objetivo de ganar una nueva Serie Mundial, este sería un traspaso que podría marcar un antes y un después en la planificación del cuerpo técnico.

Según el periodista de ESPN, Alden González, reveló que Tyler Glasnow fue mencionado en varias conversaciones comerciales. Según los informes, los Dodgers no verían con malos ojos la posibilidad de intercambiar al lanzador de 32 años, gracias a la profundidad que lucen en su pitcheo.

¿Tyler Glasnow se despide de los Dodgers?

Dicha información ha generado miles de comentarios en las redes sociales, ya que Glasnow, a pesar de enfrentar problemas de salud en los últimos años, es de los mejores abridores en los últimos años dentro de la Gran Carpa.

El contrato actual de Glasnow, que le asegura $32.5 millones en 2026 y 2027, incluye una opción de club de $30 millones para 2028. Si el conjunto californiano no ejerce esta opción, se transformaría en una opción de jugador por $21.5 millones. Este arreglo económico lo convierte en un activo valioso para cualquier equipo que necesite desesperadamente mejorar su rotación abridora.

Durante la campaña 2025, lanzó en 18 compromisos, con récord de cuatro victorias y tres derrotas, seguido de 90.1 innings lanzados, 32 carreras permitidas, 43 boletos, 106 ponches propinados y efectividad de 3.19.

Finalmente, estos próximos días los Dodgers de Los Ángeles tendrán que tomar diversas decisiones sobre cómo será su roster activo en 2026. Pero especialmente, cómo podrían mejorar su rotación abridora si se confirma un movimiento por Tyler Glasnow.