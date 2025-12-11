LVBP: Gabriel Arias sigue encendido y empieza a lograr varios récords personales

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira sigue sumergido en medio de una situación de suma irregularidad, pero la esperanza no ha desaparecido. Este miércoles 10 de diciembre, los escualos derrotaron por paliza a Tigres de Aragua en el Universitario, por pizarra de 11-4, gracias a una explosión ofensiva tremenda.

Una de las figuras del compromiso fue el campocorto Gabriel Arias, quien se fue de 5-3, con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas. Con esta actuación, Arias sigue mejorando sus números de la zafra, y empieza poco a poco a lograr nuevas marcas personales para su todavía joven trayectoria en la LVBP.

Gabriel Arias y su mejor año en Venezuela

Y es que, en efecto, Gabriel Arias ha empezado a dejar registros personales para él en una temporada de la pelota invernal de Venezuela. Con sus tres inatrapables ante Tigres, el shortstop guairista superó su marca de más hits en una zafra de la LVBP, al acumular 33, dos más de los que logró en la 2024/25.

Además, su cuadrangular le sirvió para igualar también su cifra de más estacazos en una misma campaña, al llegar a seis, misma marca que logró el año pasado. Por si fuera poco, está a una carrera impulsada de igualar también lo realizado hace un año.

De momento, en 30 juegos disputados con el uniforme de Tiburones de La Guaira, Gabriel Arias batea para promedios excelentes de .284/.366/.491/.857, con seis cuadrangulares, 22 carreras anotadas y 22 remolcadas. Sin duda, uno de los pilares ofensivos de un equipo litoralense que sigue en la pelea.