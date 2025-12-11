LVBP. Luisangel Acuña emula marca de jonrones de Luis Jiménez con Lara

Suscríbete a nuestros canales

Luisangel Acuña volvió a crecerse en el momento clutch para sentenciar la victoria a Cardenales de Lara, quienes vencieron (6x4) a Caribes de Anzoátegui en la jornada de este miércoles 10 de diciembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Cuando todo parecía perdido para los larenses, el campocorto desapareció su séptima cuadrangular de la campaña ante los envíos de Andrés Machado para poner al frente a su equipo con tres remolcadas. El torpedero dio el batazo más importante en el compromiso tras ligar de 5-1 con tres impulsadas, anotada y el bambinazo para elevar su promedio a .271 en su participación en la pelota criolla.

Con ese tablazo de cuatro esquinas por el jardín central del Alfonso "Chico" Carrasquel, Luisángel Acuña ha logrado un hito importante en su carrera con los Cardenales de Lara, convirtiéndose en el tercer venezolano en acumular al menos 10 jonrones antes de cumplir los 24 años de edad, según los registros de Pelota Binaria. Este logro destaca el potencial del joven pelotero, quien ha demostrado una consistencia notable en su rendimiento ofensivo.

Luisangel Acuña iguala récord de Luis Jiménez

Acompañando a Acuña en este selecto grupo de jugadores criollos se encuentran dos nombres destacados: José Celestino López, quien alcanzó los 16 jonrones, y Luis Jiménez, con 15. Ambos jugadores han dejado su huella en la organización de los Cardenales de Lara, y ahora, el joven utility se une a ellos en este prestigioso listado.

El rendimiento de Luisángel Acuña es un claro indicio de su potencial como jugador y de lo que podría lograr en los próximos años. A medida que continúa su carrera, la expectativa sobre su evolución es alta, y su inclusión en este selecto grupo de jonroneros jóvenes en la novena crepuscular no hace más que aumentar el interés en su futuro.

En lo que va de temporada, la figura de New York Mets colecciona números interesantes con promedio al bate de .271, siete jonrones, 27 empujadas, seis dobles, par de triples, 29 hits, 26 anotadas, .397 en porcentaje de embasado (OBP), slugging de .561 y un OPS de .958 en 31 encuentros.