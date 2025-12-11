Último minuto: Retiran a este ejemplar del Clásico Internacional Junior Alvarado (GI) por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 14 de diciembre, a partir de la 1:30 de la tarde, se presentará en el hipódromo La Rinconada, la cuadragésima octava reunión que despedirá el tercer meeting, con la programación de 13 carreras, entre ellas nueve clásicos.

En horas de la noche de este miércoles 10 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) informó, a través de sus redes sociales, acerca de un ejemplar que estaba inscrito en el primer Clásico Internacional Junior Alvarado (GI), a la altura de la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, en distancia de 1.800 metros.

Ejemplar: Clásico Internacional Junior Alvarado 5y6 R48 La Rinconada Datos hípicos

Se trata del castaño cuatroañero Convergente (número 2), pues era uno de las competidores inscritos para esta importante carrera clásica de grado, y contaba con la preparación del efectivo entrenador Juan Carlos García Mosquera para los colores del Stud Excelso.

El nacido y criado en el Haras Paumar, posee campaña de tres victorias para 19 actuaciones y en su actuación del 23 de noviembre llegó segundo a tres cuerpos del ganador Río Bravo.

Sin embargo, culminada la competencia, el reconocido jinete Jaime “Pocho” Lugo informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que el cuatroañero Convergente hizo extraños en la recta final (ExtRF).

Motivo del retiro de Convergente

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de García Mosquera es por Tendinitis Miembro Anterior Izquierdo.