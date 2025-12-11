LVBP: Oswaldo Guillén detalla los retos que tiene que asumir con Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua comienza la novena semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión colectiva. Si bien es cierto que están en el tercer lugar de la clasificación, su principal objetivo es asegurar su presencia en la postemporada de la LVBP y esto lo sabe muy bien su mánager, Oswaldo Guillén.

El conjunto aragüeño tiene cuatro triunfos y seis derrotas en sus últimos 10 compromisos. Pero lo que puede generar más preocupación entre sus fanáticos de cara a este último mes de la ronda regular, es que suman ocho ganados y 14 reveses desde el 10 de noviembre.

Esta inconsistencia puede verse desde varios aspectos, a pesar de que tienen uno de los mejores rosters tanto del lado ofensivo como en su cuerpo de lanzadores en general y así sus números los respaldan.

Ante esta situación, “Ozzie” habló con los medios de comunicación este miércoles 10 de diciembre, previo al encuentro entre los Tiburones de La Guaria en el Estadio Universitario de Caracas, con la finalidad de conocer la actualidad del equipo, claves de su pitcheo y la importancia de las figuras de peso en la LVBP.

Palabras de Oswaldo Guillén

Desde el primer momento, hizo énfasis en lo complejo que es traer en estos momentos refuerzos y más cuando se trata de los importados. “Es que ya no se puede hacer más nada. Primero y principal, la gente está hablando de por qué no traen un importado; aquí traen un importado y dura 20 días por todos los trámites que hay detrás de lo que los fanáticos y los periodistas ven de cómo traerlo. Tienen que traerlos por un proceso demasiado largo y entonces, cuando llegan los peloteros aquí, es que se ponen en forma y duran dos semanas para estar listos, y eso es bastante difícil para traer peloteros de afuera en estos momentos”, afirmó.

Del mismo modo, dio a conocer sus pensamientos sobre cómo sus receptores han ejecutado un gran trabajo para ayudar a los lanzadores. “Aquí es difícil la pelota en todos los aspectos, porque un lineup se va a enfrentar a un pitcher una vez, máximo dos, y de ahí para adelante todos los innings o todos los turnos que vienen a batear ven a un lanzador diferente, e igualmente que los receptores, todos los innings ven a un lanzador nuevo y por eso es bastante difícil. Para dirigir, esta es una liga bastante difícil y, para ser gerente, peor, porque son muchas cosas que la gente no ve que le hacen a uno las cosas más complicadas”, destacó.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre los retos que deben asumir para tener la mejor planificación posible con los lanzadores. “Si tú tienes tu mejor pitcher y lo pones a lanzar hoy, no puedes lanzar mañana. Entonces tú tienes que buscar la forma de ponerlo en el momento preciso y oportuno para usarlo de la manera correcta. Por ejemplo, nosotros ese problema con Carlos Guzmán, él nunca ha venido con un juego abierto, tenemos que tratar de poner cuando de verdad se necesita y esos son los problemas que hay aquí en Venezuela”, comentó.

Por si fuera poco, dio a conocer su opinión sobre lo que sucede dentro del dugout y más en un circuito como el venezolano. “Aquí hay peloteros que vienen de Grandes Ligas, llegan un día y dicen que no van a jugar hoy, porque les duele una uña… Por eso yo digo que los fanáticos en Venezuela son seguidores de su divisa, no son fanáticos de los peloteros. Mira lo que pasó con Maikel García con su lesión en la pierna y está poniendo su futuro en medio por jugar aquí en Venezuela”, reveló.

Finalmente, llamó a los fanáticos a disfrutar más a todos esos peloteros que son estrellas en MLB y hacen todo lo posible para jugar en la LVBP. “Aquí en el país y Dios quiera que no, porque yo soy muy fanático de ellos, pero les llega a pasar algo y van a vivir en el recuerdo y ya, la gente olvida rápido, aquí es moda y lamentablemente en este país son famosos los que no hacen las cosas bien, pero el pelotero que viene para acá, la exigencia es demasiado fuerte y por eso el fanático tiene que entender que tenemos que darle gracias a Salvador Pérez, Ronald Acuña, Maikel, que están jugando en Venezuela”, finalizó.