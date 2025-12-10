LVBP: Cardenales buscan elevar su vuelo con la incorporación de Willians Astudillo

Suscríbete a nuestros canales

A finales del mes de noviembre se dio a conocer que los Cardenales de Lara firmaron a Willians Astudillo, quien había sido uno de los jugadores sin prioridad de contratación por parte de los Caribes de Anzoátegui previo al inicio de la temporada 2025-2026.

Recordemos que sobre el pelotero pesa una sanción por 20 juegos tras violar el programa antidopaje de la liga. Sin embargo, su sola presencia en los entrenamientos del equipo larense ya significa mucho, pues se trata de un jugador gran recorrido en la LVBP.

Astudillo espera volar alto con Cardenales

Para la cita de este miércoles, Cardenales de Lara medirá fuerzas contra Caribes de Anzoátegui, en lo que será un careo de dos días seguidos en el Chico Carrasquel. Vale mencionar que la diferencia entre ambos en la tabla de posiciones es de apenas un juego, a favor de los orientales, por lo que será una serie imperdible.

La llegada de Willians Astudillo al elenco crepuscular tiene como finalidad sumarle más contacto a la ofensiva del colectivo, así como versatilidad a la defensiva. Además, como muchos recordarán, fue parte del grupo que salió campeón en la final de la 2018-2019 luego de llegar como refuerzo.

"Cuando estuvo con nosotros rindió bastante. Siempre fue una pieza que quisimos incorporar. Esperamos que pueda aportar su granito de arena", confesó en su momento José Yépez, gerente deportivo del equipo crepuscular, en una nota de prensa.

Números de Willians Astudillo en la temporada 2024-2025 de la LVBP