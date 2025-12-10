Omar Enrique promete un diluvio de estrellas internacionales en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Omar Enrique se siente satisfecho por los logros obtenidos durante el 2025, que cierra consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento nacional.

“Me lo propuse como meta personal y profesional, tal como lo compartí en varias ocasiones con el país a través de mis redes sociales: este año le regalaría música, paz y alegría a mis hermanos y hermanas de Venezuela, que es el mejor país del mundo. Puedo decir con satisfacción que en este año cumplimos y superamos las expectativas”, dijo el Príncipe del Merengue.

Omar Enrique anuncia grandes shows para el 2026

Y para el 2026, Omar Enrique promete un verdadero diluvio de estrellas internacionales, pues su principal objetivo es mantener al país como epicentro de los grandes espectáculos en Latinoamérica. Aunque no reveló nombres, adelantó que ya se encuentra gestionando la contratación de renombradas figuras y orquestas internacionales.

“La meta es seguir brindando lo mejor al público nacional, que Venezuela sea la primera plaza del continente. Vendrá un diluvio de estrellas de fama mundial para el 2026 será otro gran año para la industria del entretenimiento en nuestro país”, enfatizó.

Gran gira nacional

El cantante zuliano inició el 2025 con el lanzamiento de "Mala", en colaboración con Juan Miguel que forma parte de su álbum aniversario grabado en vivo en el Poliedro de Caracas. El estreno de dicho tema fue el preámbulo de una agenda inagotable que lo llevó a girar por toda Venezuela, primero con la “La Ruta Carnavales en Paz”, evento que recorrió 11 estados, con la participación de 67 artistas nacionales e internacionales que llevaron alegría, diversión y paz a cada rincón del territorio.

El periplo se extendió con “La ruta de la rumba” y “La ruta live”, llenando plazas en Caracas y el interior del país, compartiendo escenario con populares referentes de la música venezolana y reconocidos artistas internacionales.

Por otro lado, su proyección internacional se reafirmó en Colombia, donde formó parte del cartel de “El conciertazo de verano” en Bogotá, ratificando su vigencia en el vecino país, reforzando, así, su vínculo artístico con la hermana República, donde ha consolidado su carrera en el género.

Taquillazos

El punto de inflexión donde convergieron sus facetas de cantante y productor fue "El Merengazo", que se efectuó el 12 de junio en el Poliedro de Caracas. Omar Enrique lideró y produjo dicho espectáculo que ya es una tradición. En esta oportunidad, se le rindió homenaje al fallecido cantante Rubby Pérez en Valencia y Caracas. De Santo Domingo vinieron Zulinka y Miguel Pérez para estar presente en el emotivo tributo a su padre.

Eddy Herrera, Fernando Villalona, Bonny Cepeda, Diveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, Las Chicas del Can, Miriam Cruz, Mery Tu Loba, Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas, Magic Juan y Josie Esteban, conformaron el cartel de “El merengazo”.

Su visión como productor de eventos masivos quedó patente con la celebración del "Amanecer Vallenato", el 4 de julio en el Poliedro. Bajo El emblemático recinto capitalino vibró con figuras de la talla de Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón, Felipe Peláez, Poncho Zuleta, Alex Manga, Peter Manjarrés, Elder Dayán, Penchy Castro, Diego Daza y Andreína.

El 2025 también fue un año de innovación para el artista, con la creación de un nuevo hito: "Top Speed Venezuela". Este evento, que combina la pasión automotriz con el entretenimiento, se desplegó por varios estados y tendrá su gran cierre este 27 y 28 de diciembre en la Base Aérea de La Carlota. La propuesta integra exhibiciones de autos, gastronomía y conciertos con artistas internacionales como Farruko y Zion.

Feria histórica

Omar Enrique lideró la edición número 59 de la Feria de la Chinita, en la que se congregaron miles de personas en una celebración histórica. La programación musical abarcó la gaita, el género urbano, el vallenato y la música ranchera, gracias a la participación de artistas nacionales e internacionales.

Y demostró su compromiso con la cultura zuliana, proyectándose hacia un 2026 que promete arrancar con fuerza. La tradicional celebración fue su cierre, con broche de oro, debido a su rol institucional como presidente de la Fundación de la Chinita y del Comité de Feria.

