Alerta en La Rinconada el hijo de Tapit debuta en una selectiva y es por algo

La temporada hípica en el majestuoso óvalo de La Rinconada llega a su fin. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó la realización de la reunión 48 para el próximo domingo 14 de diciembre, una jornada que actúa como epílogo del calendario.

El programa final será de alta intensidad: 13 competencias en total, con un récord de diez pruebas selectivas que pondrán a prueba a la élite nacional, e incluyen la puesta en marcha del 5y6 nacional desde la octava carrera.

Programa de carreras: Importado Debut Selectiva

En la décima tercera carrera del programa, se disputará el primer clásico Internacional “Javier José Castellano” una carrera especial para caballos nacionales e importadas de tres años.

Desde el puesto de pista seis, Preposition (Usa), un alazán de tres años nacido y criado en Kentucky, tomará la partida. El caballo, hace su estreno bajo el entrenamiento de Humberto Correia, defiende los colores del Stud “Los Audaces”. Con campaña en Estados Unidos de seis actuaciones sin triunfos que incluyen un segundo y un tercer lugar.

Información Sobre los Padres y Abuelo: Datos hípicos Estadística

El padre del debutante, el semental Tapit, demostró su calidad desde joven al alcanzar un precio de $625.000 como yearling en 2002. Su campaña pistera incluyó seis actuaciones con tres triunfos, entre los que destacan sus victorias de Grado:

Laurel Futurity (G3) (15 de noviembre de 2003)

Wood Memorial Stakes (GI) en Aqueduct.

Tapit finalizó su carrera pistera con una producción que superó el medio millón de dólares en ganancias.

La Madre y el Abuelo Materno

Modify (Madre): Esta yegua es hija del reconocido semental Candy Ride . Modify cumplió una campaña de nueve presentaciones con dos victorias , capaz de correr en recintos destacados como Churchill Downs y Ellis Park, entre otros.

Candy Ride (Abuelo Materno): El abuelo materno, Candy Ride , también brilló en la pista, donde se mantiene invicto en seis triunfos en la misma cantidad de actuaciones . Sus victorias de Grado más importantes incluyen: San Isidro (GI) en Argentina (12/10/2002). Joaquín S. de Anchorena (GI) (14/12/2002). American Handicap (G2) en Hollywood Park (4/7/2003). Pacific Classic Stakes (GI) en Del Mar (24/8/2003).



Ejercicios Previos: La Rinconada Debut

El más reciente trabajo de Preposition (USA), entrenado por Humberto Correia desde su llegada a La Rinconada, fue el pasado 06 de diciembre. En esta ocasión, con la monta de J. Lugo, E/S registró un tiempo de 26,3 39,2 52,1 64,1 (1000) 77,2 2p 90,3 4p 106,2/ 2 vuelta, sin hacerle nada, fenómeno con remate de 12.