Así es la cifra récord del 5y6 de La Rinconada que define el inicio de Diciembre

El hipódromo de La Rinconada se desarrolla este domingo 07 de diciembre la reunión 47, con una programación de 12 competencias, sin cotejos selectivos y un 5y6 Nacional que está muy parejo que promete buenos dividendos al final de la tarde.

Datos hípicos: La Rinconada Ganadores

La primera de las carreras no válidas en distancia de 1.300 metros se la llevó el tresañero Tío Carlitos (número 5), con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de Rubén Lanz, con un tiempo de 80’’3 y abonó un tremendo dividendo de Bs 2.887,55 a ganador.

Luego en la segunda prueba para el recorrido de 1.100, el triunfo fue para la dosañera Roma (número 1), con el profesional Yoelbis González en el sillín e Ismael Martínez en la preparación, por lo que dejó crono de 69 segundos exactos y arrojó un dividendo de Bs. 58,85 a ganador.

En la tercera de las no válidas que tuvo el mismo recorrido de 1.400 metros, se lo llevó Río Unare (número 6), con un tiempo oficial de 87’’1 para dejar un dividendo de Bs. 364,77 a ganador.

La cuarta del programa fue para el triunfo del dosañero Ponsigue (número 9), con un tiempo oficial de 68 segundos exactos para los 1.100 metros del recorrido, por lo que abonó un dividendo de taquilla de Bs. 3.527,17 a ganador.

Asimismo, la yegua Reina Amada (número 3), ganó la quinta del programa, la cual, dejó un tiempo oficial de 80’’1 para dejar un dividendo de Bs. 55,00 a ganador.

Para cerrar en la sexta del ciclo no válido, la yegua Raphaella (número 4), fue la que visitó al paddock de ganadores, con Robert Capriles sobre los estribos y Ramón García Mosquera en el entrenamiento para dejar un dividendo de Bs. 160,62 a ganador.

Monto 5y6: La Rinconada Récord

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 Nacional para esta reunión 47 fue de Bs. 224.346.990,00, una cifra récord, de los cuales, Bs.31.408.578,60 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares, mientras para los ganadores con los seis de la fama, se repartirá Bs. 121.147.374,60.