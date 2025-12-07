La nueva generación toca la gloria: Primer triunfo para Germán Córdova en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La victoria de Río Unare en la tercera carrera de este domingo no solo constituyó una sorpresa en las taquillas de La Rinconada, sino que también significó un emotivo reencuentro con el éxito para dos profesionales clave del hipismo nacional.

Por un lado, el jinete Rafael Solano regresa a la fotografía de ganadores. El látigo profesional no lograba visitar el recinto de vencedores desde el mes de abril, por lo que este triunfo a bordo de Río Unare se siente como una reafirmación de su calidad y compromiso.

Solano ejecutó una conducción magistral, al tomar la punta desde el inicio y dosificó el esfuerzo del purasangre para resistir la embestida final del rival Barbarroja. La pericia del jinete resultó fundamental para conseguir un tiempo final de 87,1 y validar las esperanzas que el equipo de cuadra depositó en su capacidad.

Por otra parte, la euforia se intensificó en el paddock de ganadores con Germán Córdova. El joven entrenador, parte de la nueva generación que busca consolidarse en el principal óvalo del país, consigue su primera victoria del 2025 con el único presentado y además deja dividiendo de Bs 364,77 a ganador y Bs 157,89 el place.

Córdova demostró su habilidad al realizar ajustes precisos a Río Unare, un ejemplar que venía de una actuación comprometida la semana previa debido a varios detalles en carrera. El entrenamiento meticuloso y la dedicación del profesional lograron que el castaño de cinco años se presentara en óptimas condiciones para la reunión 47. Esta primera victoria oficial representa un hito crucial en su ascendente carrera.

Es importante destacar, la profunda amistad que une a Solano y Córdova. Su confianza mutua se traduce en un equipo de trabajo eficaz dentro de la pista. El jockey fue el encargado de llevar al ejemplar a la victoria, al cumplir a cabalidad con la estrategia planteada por el trainer.

Este triunfo llega a pocos días de la culminación de la temporada hípica, lo cual agrega un valor especial al éxito de ambos profesionales, quienes ahora miran con optimismo el cierre del año y la planificación para la próxima campaña.

Rio Unare, es un castaño de cinco años, hijo de Gold Dollar en Bella Luisi por Water Poet, que ahora tiene marca de 19 actuaciones para tres triunfos, nacido y criado en el Haras Vista Hermosa.