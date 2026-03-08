Hipismo

A voluntad: Splendora extendió su racha de victorias a cinco stakes consecutivo

Registró el segundo tiempo más rápido para esta carrera

Por

Darwin Dumont
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 11:30 am
Splendora, mostró su poderío este sábado tras ganar por quinta vez consecutiva una prueba stakes, para así superar el millón de dólares en ganancias el sábado con una victoria dominante de 5 ½ cuerpos en el Beholder Mile Stakes Grado 1, $300,000 en Santa Anita Park.

Un galope con distancia y categoría

Con Juan Hernández a bordo, Splendora, tomó la delantera al inicio y marcó tiempos iniciales de 23.49 y 46.77 segundos, mientras recibía una ligera presión de la invasora del este, Bless the Broken. Splendora se deshizo de su rival en la segunda curva, llegó al cuarto de poste (1,200m) en 1:10.31 y se alejó en la recta final para conseguir su segunda victoria de Grado I. Bless the Broken, montada por Florent Geroux para el entrenador Brad Cox, mantuvo el segundo lugar.

Splendora, ganadora de la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint del año pasado, es entrenada por Bob Baffert para Boyd Racing y By Talla Racing. Su tiempo de, 1:35.16, es el segundo más rápido registrado para esta carrera desde que se cambió a una milla en 2016. El año pasado, Cavalieri ganó para Baffert con un tiempo de 1:34.96.

Splendora se convierte en nueva millonaria para Baffert

Criada en Maryland, Splendora es una yegua de 5 años, hija de Audible en Miss Freeze, por Frost Giant. Se vendió por tan solo $125,000 en una subasta como yearling. Con su última victoria, mejoró a 7 victorias y 4 segundos en 12 presentaciones con $1,168,800 en ganancias.

La racha de victorias de Splendora comenzó en julio con una victoria en Del Mar. Continuó con victorias en el Tranquility Lake Stakes y la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, ambas en Del Mar el año pasado, y más recientemente, el GII D. Wayne Lukas en siete furlongs el 7 de febrero en Santa Anita.

Domingo 08 de Marzo de 2026
