Astuto defenderá su supremacía ante un Gran Yaco que busca el desquite en el Clásico Internacional “Junior Alvarado” (GI)

Con el calendario hípico que arriba a su fin, el domingo 14 de diciembre promete ser una fecha histórica en La Rinconada. La pista capitalina acoge su última jornada, presentando un total de 13 carreras donde el prestigio se concentra en diez pruebas de corte selectivo. En juego, se encuentra una tentadora bolsa global que supera el millón seiscientos mil dólares.

Homenaje al "Junior de Venezuela": La Rinconada Jinete

El calendario se corona con un merecido reconocimiento a la trayectoria de Junior Alvarado. El año pasado, el Junior de Venezuela recibió un homenaje con la develación de una estatua en el paddock descubierto de La Rinconada, un acto encabezado por el Superintendente Antonio Álvarez.

La realización de este Clásico rinde tributo a la constancia, la disciplina y la dedicación de este gran látigo criollo, quien acumuló más de 2.300 triunfos de por vida en los óvalos de Estados Unidos. En el presente año 2025, Alvarado alcanzó logros selectivos mayúsculos en la Unión Americana, entre los que destaca la Doble Corona Norteamericana conseguida con el ejemplar Sovereignty en el Kentucky Derby (GI) y el Belmont Stakes (GI), además del triunfo en la Breeders' Cup Distaff con la yegua Scylla.

Clásico Internacional: Duelo con Premiación de $150.000

Este domingo, a la altura de la décima carrera (tercera válida del 5y6), se realizará el Primer Clásico Internacional Grado I en honor a su nombre. La carrera contará con una premiación adicional especial de $150.000 y congregará a 13 ejemplares, entre nacionales e importados de cuatro años y más.

Astuto vs. Gran Yaco: Un Nuevo Capítulo

El Clásico será testigo de un nuevo enfrentamiento entre Astuto y Gran Yaco. Hay que recordar que en su último encuentro, durante la disputa del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), la prueba la conquistó el presentado de Humberto Correia (Astuto). Posteriormente, Gran Yaco tuvo otra presentación donde repitió el segundo lugar, esta vez detrás de Li Tre Fratelli.

Precisamente, Li Tre Fratelli se convierte en el fuerte rival para los dos ejemplares antes mencionados. Su victoria en el pasado mes de noviembre fue sumamente convincente y lo convierte en un caballo que se debe considerar en cualquier tipo de combinación.

La fanaticada espera con ansias este nuevo duelo estelar. Se anticipa una competencia vibrante en la arena. Sin duda, ganará el mejor de la partida.