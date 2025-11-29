Inmortal: Junior Alvarado logra la épica victoria 2.300 y escribe su nombre en la historia de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 28 de noviembre, el jinete venezolano Junior Alvarado conquistó su triunfo número 2.300 en su carrera profesional sobre la yegua castaña Necessity (número 2) en la tercera competencia del Hipódromo de Churchill Downs.

Junior Alvarado: Cifra Redonda Carrera Profesional Churchill Downs

La prueba fue un Allowance Optional Claiming de 127 mil dólares para yeguas de tres y más años, en distancia de una milla.

Justo en esa carrera Alvarado logró la cifra redonda con Necessity, presentada por Norm Casse, la cual cumplió con tiempo de 1:35’’30 para el recorrido de la milla en pita de arena.

La ganadora de la competencia es una hija de Constitution en Secret Keeper por Into Mischief, por lo que logró su segunda victoria en nueve presentaciones, al mismo tiempo abonó el dividendo de $8,22 a ganador, $3,66 el placé y $2,54.

De esta manera, el látigo criollo alcanzó la cifra soñada de 2.300 triunfos de por vida en los óvalos estadounidense, un merito hecho por su constancia, disciplina, trabajo en equipo y por si fuera poco, un sueño hecho realidad logrado este año.

Hay que destacar, que el Junior de Venezuela ganó importantes competencias selectivas en la Unión Americana en este mismo 2025 entre ellas: La Doble Corona Norteamericana con el ejemplar Sovereignty (Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1)) y el triunfo en la Breeders's Cup Distaff con la yegua Scylla.